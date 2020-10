Presa mulher suspeita de envenenar os próprios filhos

Matéria publicada em 1 de outubro de 2020, 17:33 horas

Resende – Policiais da 89ª DP (Resende) prenderam na tarde de quarta-feira (30) uma mulher suspeita de ter envenenado os próprios filhos em dezembro do ano passado. Havia um mandado de prisão temporária expedido contra ela.

Segundo as investigações, após uma discussão com seu companheiro, ela serviu para si e seus dois filhos – uma menina de seis e outro menino de três anos – uma macarronada com chumbinho. A filha chegou a estranhar as bolinhas pretas na comida, mas a mulher teria respondido que se tratava de tempero.

Com a ação do veneno, as crianças precisaram ser hospitalizadas e, desde o crime, estão sob os cuidados do pai.

A suspeita aguarda para ser transferida nesta quinta-feira, dia 1, para o sistema penitenciário.