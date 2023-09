Presidente de organizada do Botafogo é preso por suspeita de tráfico

Rio de Janeiro – O presidente da Fúria Jovem, torcida organizada do Botafogo, foi preso em flagrante na terça-feira (26) por tráfico de drogas. De acordo com os policiais da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC), com o suspeito foram apreendidos mais de 200 quilos de maconha.

Os agentes realizaram um trabalho de inteligência e monitoramento que durou dez dias. Depois disso, os policiais abordaram o suspeito na Zona Norte do Rio e encontraram 190 tabletes de maconha escondidos em caixas com o adesivo de uma empresa que vende mercadorias pela internet.

Segundo as investigações, a droga vinha do Sul do país e seria levada para comunidades do Rio de Janeiro. Em seguida, os entorpecentes seriam revendidos.

O valor estimado da carga apreendida é de R$ 260 mil. O suspeito responderá por tráfico de drogas e será encaminhado à audiência de custódia.