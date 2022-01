Preso casal que escondia droga embaixo de armário em Valença

Matéria publicada em 11 de janeiro de 2022, 10:52 horas

Valença – Um jovem, de 18 anos, e a companheira dele, da mesma idade, foram presos na segunda-feira (10), suspeitos de tráfico de drogas em Valença. No apartamento do casal, na Rua F, no bairro Santa Rosa II, policiais militares encontraram embaixo de um armário 97 tiras de maconha, 61 pinos contendo cocaína, R$ 190 e um celular.

Os PMs tinham a informação que a jovem era responsável pelo armazenamento dos entorpecentes e o marido pela venda das drogas na localidade. Levados para a 91ª DP (Valença), os suspeitos foram indiciados por tráfico de drogas e permaneceram detidos.