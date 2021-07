Preso casal suspeito de levar drogas da Rocinha para Mangaratiba

Matéria publicada em 23 de julho de 2021, 18:29 horas

Mangaratiba – Policiais civis da 11ª DP (Rocinha) prenderam, na quinta-feira (22/07), um casal suspeito de adquirir drogas na comunidade da Rocinha, na Zona Sul do Rio, e distribuir para cidades do interior do Rio de Janeiro. Após trabalho de investigação e monitoramento do setor de inteligência da unidade, os agentes localizaram os dois em uma residência, na Praia do Saco, em Mangaratiba, onde moravam.

Os policiais já investigavam a dupla, que atuava como “mula” do tráfico de drogas. De acordo com os agentes, o homem possui seis anotações criminais pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas, corrupção de menores e porte ilegal de arma de fogo. A mulher tem três anotações criminais, sendo duas por tráfico de drogas e uma por roubo. O casal responderá pelos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas. A dupla foi encaminhada ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.