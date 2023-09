Preso em Paraty suspeito de tentar matar Mingau

Paraty – Um homem de 21 anos foi preso na tarde desta terça-feira (26) em cumprimento a um mandado de prisão por tentativa de homicídio. Ele é um dos suspeitos de tentar matar, no dia 2 de setembro, Rinaldo Oliveira Amaral, o Mingau, baixista da banda Ultraje a Rigor. O crime aconteceu na Ilha das Cobras.

De acordo com o apurado pelo DIÁRIO DO VALE, o suspeito foi preso no bairro de Patitiba. Ele já tinha anotações criminais por posse ilegal de arma de fogo, tráfico e associação para o tráfico de drogas e homicídio. O rapaz foi conduzido à 167ª Delegacia de Polícia (Paraty), onde permanece preso.