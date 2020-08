Preso em Valença suspeito de estuprar e manter a ex-namorada em cárcere privado

Matéria publicada em 17 de agosto de 2020, 16:34 horas

Valença – Policiais da 91ª DP (Valença) prenderam no último fim de semana, um homem suspeito de estuprar e manter a ex-namorada em cárcere privado. Ele foi preso no bairro Ponte Funda, em Valença.

O delegado titular, Carlos César, disse que o homem foi preso em flagrante.

– Ele teve um desentendimento com a ex-namorada por ciúmes. Por isso, a agrediu fisicamente, e com uma faca fez ameaças a vítima, quem foi obrigada a manter relações sexuais com ele, que não se conformava com o fim do relacionamento – disse o delegado, acrescentando que, em seguida, o suspeito a obrigou a entrar no carro e ameaçou bater com o veículo em um obstáculo para que os dois morressem.

Ele a levou para a casa dela, sob a mira de uma faca, onde foi mantida em cárcere privado.

A mulher, por meio do celular, conseguiu ligar para a patroa dela, que junto com o marido, foram até a casa da vítima e a libertaram.

O homem foi preso, assim que o crime foi comunicado na delegacia. A mulher foi socorrida em um hospital da cidade.