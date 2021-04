Matéria publicada em 15 de abril de 2021, 14:49 horas

Três Rios – Policiais civis da 108ª DP (Três Rios) prenderam, nesta quarta-feira (14), um homem por descumprimento de medida protetiva de urgência. Contra ele havia um mandado de prisão preventiva expedido pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar.

De acordo com os agentes, em 2020, o suspeito cometeu crimes de furto e injúria contra a sua mãe, que registrou o fato na delegacia e solicitou medidas protetivas de urgência contra ele. No dia 5 de abril, a vítima retornou à distrital e relatou que o filho descumpria as medidas com frequência.

Ainda segundo os agentes, foi confeccionado um novo registro e o delegado titular da delegacia comunicou à Justiça, que decretou a ordem de prisão do autor.

O acusado possui diversos antecedentes criminais, entre eles atentado violento ao pudor, ameaça, lesão corporal, violação de domicílio, roubo, furto, entre outros. Ele foi encaminhado para o sistema prisional.