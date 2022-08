Preso homem condenado por tráfico de drogas em Barra do Piraí

Matéria publicada em 5 de agosto de 2022, 08:15 horas

Barra do Piraí – O delegado titular da 88º DP (Barra do Piraí), Rodolfo Atala, coordenou na quinta-feira (4), uma ação conjunta entre as polícias Civil e Militar, que resultou na prisão de um homem condenado a 14 anos de prisão por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Ele foi localizado em Três Rios.

O criminoso foi um dos alvos da operação “Visão de Águia”, que foi deflagrada pela Polícia Civil e pelo Ministério Público em 2019, em Barra do Piraí. O preso condenado foi transferido para o sistema prisional do Estado do Rio de Janeiro.