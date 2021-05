Preso homem que participou de confronto que terminou com grávida baleada em Barra do Piraí

Matéria publicada em 26 de maio de 2021, 16:29 horas

Barra do Piraí – Policiais civis da 88ª DP (Barra do Piraí), coordenados pelo delegado titular Rodolfo Atala, prenderam, na manhã desta quarta-feira (26), um suposto traficante, de 22 anos, que participou de um tiroteio contra uma facção rival, no início deste ano. Na ocasião, duas pessoas foram atingidas por balas perdidas, incluindo uma mulher grávida.

O homem foi preso no bairro Nossa Senhora de Santana, em Barra do Piraí. O confronto ocorreu em um bar, na localidade de Oficinas Velhas. De acordo com os agentes, o traficante preso tem anotações criminais por tráfico de drogas e homicídio.

Segundo a 88ª DP, a prisão é resultado de uma força-tarefa realizada na cidade para prender autores de assassinatos.