Preso homem que tentou agredir companheira com machado

Matéria publicada em 5 de janeiro de 2022, 10:37 horas

Valença – Um homem, de 48 anos, foi preso na terça-feira, suspeito de tentativa de feminicídio em Valença. Pela denúncia, ele usou um machado para tentar agredir a companheira, de 46 anos.

O crime foi no imóvel do casal, localizado às margens da RJ-145, no bairro Paraíso, no distrito de Juparanã, em Valença. A vítima pediu ajuda a policiais militares, que prenderam o suspeito.

Ele foi apresentado ao delegado titular da 91ª DP, Carlos César dos Santos, que o indiciou por tentativa de feminicídio, permanecendo detido.