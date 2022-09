Preso homem que violou domicílio da ex-mulher em Resende

Matéria publicada em 26 de setembro de 2022, 09:45 horas

Resende – Populares detiveram no domingo, dia 25, um homem de 41 anos pelo crime de violação de domicílio em Resende. O suspeito chegou a quebrar o cadeado do portão da casa da ex-mulher na Rua Jorge Antônio Costa, no Jardim Aliança II, em Resende, após ser proibido de visitar os filhos.

A importunação ocorreu em frente a casa da ex. Por estar com os ânimos alterados, a mulher pediu ajuda a policiais militares.

Ele foi detido por moradores até a chegada da viatura da PM, sendo levado para a Delegacia de Resende, onde foi indiciado por viação de domicílio.

O homem permaneceu preso.