Preso homem suspeito de agredir companheira

Barra do Piraí – Foi preso na noite de terça-feira (26), um homem, de 50 anos, suspeito de agredir a companheira com golpes de vassoura. Ele localizado no bairro Belvedere, em Barra do Piraí.

A mulher, de 49 anos, conseguiu fugir e procurou ajuda de amigos. Ela chegou a ser medicada num hospital da cidade.

Segundo testemunhas, o suspeito possuiu antecedentes criminais por tráfico de droga. Ainda de acordo com testemunhas, ele estava embriagado quando agrediu a companheira.