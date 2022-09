Preso homem suspeito de armazenar droga no bairro Santa Clara

Matéria publicada em 26 de setembro de 2022, 11:40 horas

Barra Mansa – Um homem, de 26 anos, foi detido no fim de semana passado, por policiais militares, suspeito de tráfico de drogas. Os agentes disseram que encontraram na casa do autor na Rua Olívia Francisca Bruno, no bairro Santa Clara, 480 pinos de cocaína.

Segundo os PMs, a carga de droga apreendida seria distribuída no bairro. O suspeito foi levado para a Delegacia de Barra Mansa, onde passou a responder pelo crime de tráfico de drogas.