Preso homem suspeito de estuprar a filha de 12 anos e tentar matar a ex-mulher

Matéria publicada em 17 de novembro de 2021, 21:21 horas

Barra do Piraí – O delegado titular da 88 DP (Barra do Piraí), Rodolfo Atala, comandou uma equipe de inspetores, que resultou na prisão de um homem de 39 anos suspeito de estupro de vulnerável e tentativa de homicídio. Ele foi detido nesta quarta-feira, dia 17, em Barra do Piraí, após ser denunciado por obrigar a filha de 12 anos, a manter relações sexuais com ele.

Atala disse que no domingo, dia 14, a vítima escreveu uma carta à sua mãe contando que era forçada pelo pai a fazer sexo com ele.

Os pais são divorciados. Ao saber pela filha sobre os estupros, a mulher mandou mensagem ao ex-marido dizendo que o denunciaria à polícia.

Ao saber da pretensão da mãe de sua filha, ainda no domingo, o suspeito invadiu a casa dela e tentou enforcá-la com uma corda.

A mulher conseguiu desvensilhar-se e telefonar para a polícia. Ele fugiu, sendo preso hoje.

– O criminoso tem histórico de estupro praticado contra outra filha de um outro relacionamento – explicou Atala, que indiciou o homem por estupro de vulnerável e tentativa de homicídio.