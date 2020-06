Preso homem suspeito de manter a mãe em cárcere privado em Itatiaia

Matéria publicada em 26 de junho de 2020, 18:05 horas

Itatiaia – Um homem, de 33 anos, foi preso em flagrante na quinta-feira (25), suspeito de manter a própria mãe, de 77 anos, em cárcere privado, em Itatiaia. Policiais encontraram a mulher, após denúncia anônima, em uma casa na Vila Esperança.

A vítima, que sofre de pressão alta e diabetes, foi encontrada desacordada e desidratada. Policiais disseram que não haviam alimentos no imóvel.

Ela foi socorrida para um hospital da cidade. O suspeito foi localizado e preso no mesmo dia. O delegado titular da 99ª DP (Itatiaia ), Vicente Maximiliano, ao saber da denúncia determinou que policiais civis fossem até a casa onde estava a idosa.

– Os agentes constataram que a mulher era mantida trancada na casa pelo filho dela. O imóvel estava desprovido de gêneros alimentícios. O Samu foi chamado para prestar socorro médico à vítima. Em ato contínuo, os policiais prenderam em flagrante o filho, por cárcere privado. Ele presta serviço a uma empresa da região – informou o delegado.

Maximiliano disse que além do cárcere privado, o suspeito responderá criminalmente também pelo artigo 99 do Estatuto do Idoso (Expor a perigo a integridade e a saúde, física ou psíquica, do idoso, submetendo-o a condições desumanas ou degradantes ou privando-o de alimentos e cuidados indispensáveis, quando obrigado a fazê-lo, ou sujeitando-o a trabalho excessivo ou inadequado).