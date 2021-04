Preso homem suspeito de matar a amiga da ex-companheira

Matéria publicada em 14 de abril de 2021, 17:28 horas

Vassouras – Policiais militares prenderam no início da tarde desta quarta-feira (14) em Vassouras, um homem de 28 anos, suspeito de matar a amiga da ex-companheira. O crime foi na madrugada de terça-feira, dia 13, também em Vassouras.

Segundo a PM, o homem acreditava que a vítima teria influenciado a ex-companheira dele, a acabar com o relacionamento do casal.

No dia do crime, o suspeito obrigou a ex-mulher a ir em um carro de aplicativo de transporte, até a casa da amiga, de onde ela foi retirada a força e colocada no veículo, vindo a ser baleada.

Em seguida, mandou o motorista ir para o Morro da Vaca, onde desovou o corpo vítima na frente da ex-mulher e do motorista. Após isso, obrigou o motorista a levá-lo até o bairro Belvedere, em Barra do Piraí, onde morava.

As duas testemunhas foram liberadas pelo criminoso, e retornaram a Vassouras no carro de aplicativo.