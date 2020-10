Preso homem suspeito de tentar matar a ex-mulher com 30 facadas

Matéria publicada em 1 de outubro de 2020, 20:26 horas

Barra Mansa e Barra do Piraí – Um homem, de 39 anos, foi preso nesta quinta-feira, no bairro Vila Elmira, em Barra Mansa. Ele é suspeito de praticar tentativa de feminicídio contra a ex-mulher, de 39.

O crime foi na terça-feira, dia 28, na casa da vítima, no bairro Recanto Feliz, em Barra do Piraí. Policiais militares do Destacamento de Policiamento Ostensivo (DPO), do distrito da Califórnia, que socorreram a mulher, disseram que ela foi golpeada com 30 facadas pelo corpo, sendo que 25 delas foram nas costas dela.

O suspeito foi levado para a 88ª DP (Barra do Piraí).