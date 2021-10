Preso homem suspeito de violência doméstica

Matéria publicada em 19 de outubro de 2021, 15:19 horas

Três Rios – Policiais civis da 108ª DP (Três Rios) prenderam, na segunda-feira, dia 18, um homem pelo crime de lesão corporal na forma da Lei Maria da Penha. Ele foi capturado no bairro Jaqueira, quando foi cumprido mandado de prisão expedido pela Justiça

Segundo os agentes, o suspeito agrediu a ex-companheira, na última sexta-feira (15), quando a mesma estava com a filha menor no colo. Na ocasião, ele também teria agredido o atual namorado da vítima. A motivação seria o fato de o autor não aceitar o fim do relacionamento.