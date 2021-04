Preso jovem suspeito de atirar em PMs

Matéria publicada em 14 de abril de 2021, 19:13 horas

Para√≠ba do Sul ‚Äď Um jovem, de 22 anos, foi preso nesta quarta-feira, dia 14, em Para√≠ba do Sul, suspeito de tentativa de homic√≠dio,¬† tr√°fico de drogas e associa√ß√£o para o tr√°fico.¬† Ele estava foragido desde o dia 4 de agosto de 2020, quando atirou contra policiais militares e civis no bairro Morada do Sol, em Tr√™s Rios.

Segundo os PMs, o suspeito vendia drogas e atirou quando observou a  aproximação dos agentes, sendo que nenhum deles ficou ferido.

Ainda¬† na √©poca,¬†o jovem fugiu para uma √°rea de mata, junto com um comparsa, ap√≥s os disparos, abandonando trinta tabletes de maconha,¬† rev√≥lver, tr√™s muni√ß√Ķes deflagradas, e outras tr√™s intactas.

Ele foi levado para a Delegacia de Paraíba do Sul . O comparsa dele continua sendo procurado pelos policiais.