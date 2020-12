Preso jovem suspeito de esconder drogas no local de trabalho da mãe

Barra Mansa – Um jovem, de 18 anos, foi preso na quarta-feira, dia 9, após esconder no local de trabalho de sua mãe, droga e dinheiro, em Barra Mansa. No estabelecimento, localizado na Avenida 15 de Novembro, no bairro Roberto Silveira, policiais militares apreenderam uma lata contendo nove trouxinhas de maconha, e outra lata contendo R$ 600.

Em seguida, os PMs foram até a casa do rapaz, no mesmo bairro, onde encontraram um adolescente de 16 anos, além de 11 buchas de maconha e 19 pinos de cocaína. A mulher disse que não sabia da existência dos entorpecentes, mas que o dinheiro apreendido era para pagar o aluguel de sua casa.

Mãe, filho e o outro menor foram levados para a 90ª DP (Barra Mansa).