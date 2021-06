Preso jovem suspeito de planejar matar PM em Barra Mansa

Matéria publicada em 8 de junho de 2021, 19:02 horas

Barra Mansa – Um jovem de 18 anos foi preso, nesta terça-feira, dia 8, com 71 pinos de cocaína, 40 trouxinhas de maconha e uma pedra de crack no bairro Piteiras, em Barra Mansa. Segundo os agentes, o rapaz era investigado pela suspeita de planejar matar um PM, e ameaçar outro homem, ambos moradores também no Piteiras.

Com o suspeito foi apreendido ainda três balanças digitais e um rádio. Ele foi levado para a Delegacia de Barra Mansa, onde negou a acusação. PMs investigam a informação de que uma arma de propriedade do suspeito, estaria com uma pessoa no Jardim Belmonte, em Volta Redonda.