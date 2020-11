Preso jovem suspeito de roubar carro no Bela Vista em Volta Redonda

Matéria publicada em 25 de novembro de 2020, 19:50 horas

Volta Redonda – Policiais civis da 93ª DP (Volta Redonda), coordenados pelo delegado titular Edézio Ramos, prenderam no final da tarde desta quarta-feira, dia 25, um jovem de 23 anos, suspeito de roubo. O rapaz estava em uma caminhonete Pick Up S-10, que tinha acabado de roubar no bairro Bela Vista, em Volta Redonda.

Após ser solicitado pela vítima, o delegado e sua equipe de policiais saíram em perseguição e localizaram o suspeito conduzindo o veículo na BR-393, no Km 288. Ao perceber que estava sendo seguido, o jovem acelerou a caminhonete, vindo a bater em outros veículos que trafegavam pela estrada.

A caminhonete foi interceptada pelos agentes, que notaram que o suspeito não estava armado. Ele foi levado para a 93ª DP (Volta Redonda) e o veículo recuperado pelos policiais.