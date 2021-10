Matéria publicada em 25 de outubro de 2021, 17:44 horas

Barra Mansa – Policiais militares prenderam, no domingo, dia 24, um jovem de 18 anos, em Barra Mansa. Ele é suspeito de atirar em um homem, de 27 anos, no dia anterior na Rua Orlando Brandão, no bairro Ano Bom.

O rapaz foi localizado na Rua Joaquim Soares Mariano, no mesmo bairro, e levado para a Delegacia de Barra Mansa. A vítima foi levada para a Santa Casa de Barra Mansa, e sobreviveu.