Preso por suspeita de tráfico escondia cocaína em fogão velho

Vassouras – A Polícia Militar prendeu, nesta segunda-feira (20), um homem de 25 anos por suspeita de tráfico de droga na Rua Manoel Bonifácio, no bairro Bacia da Pedra. Ele foi detido graças a uma denúncia que levou os policiais ao endereço. Os agentes observaram a movimentação do suspeito, que mexia em um fogão velho no quintal para esconder drogas.

Um homem de 27 anos chegou ao local e entrou na residência. Lá, o primeiro suspeito entregou um sacolé de cocaína ao outro – momento em que foram surpreendidos pelos policiais militares.

Com o suspeito foram encontradas duas bolsas contendo 1329 pinos de cocaína e R$ 480. Questionado pela equipe, não lhe restou alternativa a não ser admitir o tráfico. Ele confessou que no fogão velho havia escondidas, ainda, outras 16 cargas de cocaína. A ocorrência foi apresentada na 95ª Delegacia de Polícia.