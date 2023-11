Preso por violência doméstica, homem ameaçou mulher com faca na frente do filho

Resende – Na noite desta terça-feira (28), um homem de 50 anos foi preso na Vila São Pedro, em Engenheiro Passos, suspeito de ter ameaçado e agredido com faca sua companheira, de 48 anos, na frente do filho do casal, de 12.

Segundo apurado pela reportagem, a mulher informou à Polícia Militar ter sido agredida pelo marido com uma faca na altura do pescoço. O suspeito foi abordado enquanto caminhava na rua e recebeu voz de prisão. A faca foi apreendida.

A mulher foi encaminhada ao Hospital de Emergência para atendimento e, depois ao Instituto Médico Legal (IML), em Volta Redonda, para a realização de exame de corpo de delito. Ambos foram conduzidos à 89ª Delegacia de Polícia para o registro da ocorrência. O suspeito foi autuado por violência doméstica contra a mulher e permanece preso.