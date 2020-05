Preso segundo suspeito de assaltar idosa em Volta Redonda

Matéria publicada em 12 de Maio de 2020, 14:09 horas

Volta Redonda – O segundo homem, suspeito de assaltar e tentar estuprar uma idosa de 69 anos, foi preso no último fim de semana, em Mesquita, na Baixada Fluminense, por um outro crime. Na semana passada, o outro comparsa, um morador de rua, também foi preso no Caps, em Volta Redonda.

A informação sobre a prisão do segundo suspeito foi feita pela delegada da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), Waleska dos Santos Garcez, nesta terça-feira (12), ao DIÁRIO DO VALE.

Os dois homens invadiram a casa da vítima no último dia 5 deste mês, na Rua 44, na Vila Santa Cecília. Segundo a delegada, a dupla também agrediu a idosa e roubou dela R$ 900.

– Na sexta-feira (8), solicitei a decretação da prisão dele, na 1ª Vara Criminal de Volta Redonda. No dia seguinte, fui informada que ele tinha sido preso por policiais militares, em Mesquita, onde os agentes descobriram que contra esse suspeito havia um mandado de prisão expedido pela Justiça de Itabuna (BA), também por roubo – disse a delegada titular da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Volta Redonda.