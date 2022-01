Preso suposto ‘braço direito ‘ de chefe de drogas em Valença

Matéria publicada em 6 de janeiro de 2022, 13:52 horas

Valença – Policiais do 10º Batalhão da PM prenderam um homem de 26 anos na quarta-feira, dia 5, suspeito de tráfico de drogas em Valença. Segundo os agentes, ele seria o “braço direito” do chefe de uma quadrilha com reduto no bairro Vadinho Fonseca.

O suspeito foi localizado e detido quando no mesmo bairro. Com o homem fora apreendidos 486 tabletes de maconha, 21 pinos contendo cocaína, quatro celulares e R$ 465.

Levado para a 91ª DP (Valença), o suspeito foi indiciado por tráfico de drogas. Os PMs disseram que, o preso já tinha passagem pela polícia pelo mesmo crime.