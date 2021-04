Preso suposto olheiro do tráfico em Volta Redonda

Matéria publicada em 8 de abril de 2021, 11:54 horas

Volta Redonda – Um jovem, que não teve a idade divulgada, foi preso pela Polícia Militar, nessa quarta-feira (7), no Jardim Cidade do Aço, em Volta Redonda, por suspeita de associação ao tráfico de drogas. Além da prisão, 80 pinos de cocaína foram apreendidos. O caso foi registrado na 93ª DP.

Segundo a PM, o jovem admitiu ser olheiro do tráfico de drogas no bairro citado. Os agentes relataram que estavam em patrulhamento na localidade, antes do flagrante.