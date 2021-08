Matéria publicada em 4 de agosto de 2021, 15:11 horas

Barra do Piraí – Policiais civis da 88ª DP (Barra do Piraí), coordenados pelo delegado titular Rodolfo Atala, prenderam, nesta quarta-feira, dia 04, um suposto traficante que teria torturado e roubado um jovem, viciado, que pretendia parar de usar drogas. Os agentes realizam diligências para localizar outro criminoso. Juntos, eles teriam dado socos, chutes e pauladas no rapaz.

O crime ocorreu em maio deste ano. A vítima ficou sob a mira de uma arma de fogo, sendo ameaçada de morte. Na ocasião, os criminosos disseram que ninguém pode se “desfidelizar” da boca de fumo e, caso a vítima realmente quisesse abandonar as drogas, deveria pagar um alto valor em dinheiro ou trabalhar por um tempo para os traficantes.

Outro comparsa que participou do crime está foragido. Os suspeitos deram um prazo para que o rapaz decidisse e ainda roubaram todos os seus pertences. De acordo com as investigações, os dois supostos traficantes possuem antecedentes criminais.