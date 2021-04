Preso suspeito de agredir mulher em Volta Redonda

Matéria publicada em 13 de abril de 2021, 19:06 horas

Volta Redonda РPoliciais civis, coordenados pela delegada Juliana Almeida Alves Domingues, titular da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), prenderam nesta terça-feira, dia 13, um jovem de 25 anos, suspeito de agressão, crime elencado na Lei Maria da Penha.

Ele foi localizado na Rua Sebasti√£o de Souza, no bairro Candel√°ria, em Volta Redonda, onde os agentes cumpriram uma mandado de pris√£o preventiva contra o jovem.

O suspeito agrediu a ex-mulher no dia 25 de março deste ano, sendo que após 14 dias, ele ameaçou a vítima com uma arma. A intenção do jovem era de que a ex-mulher retirasse a queixa feita na própria Deam, contra ele, pela agressão passada.

Segundo os agentes, o suspeito possui anota√ß√Ķes criminais por tr√°fico de drogas, associa√ß√£o para o tr√°fico e roubo.

O jovem foi levado para a Deam, onde seria transferido para o sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça de Volta Redonda.