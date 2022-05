Preso suspeito de envolvimento no assassinato de menina em Angra dos Reis

Matéria publicada em 3 de maio de 2022, 10:18 horas

Angra dos Reis – Policiais civis da 166 DP (Angra dos Reis), coordenados pelo delegado titular Vilson de Almeida, prenderam nesta terça-feira (3), um homem suspeito de participação no assassinato de Karina Sobral de Souza, de 9 anos. Ela foi atingida por uma bala perdida no final da noite de domingo (2), no bairro Balneário, no Centro de Angra dos Reis.

O delegado também ja identificou o autor do disparo que atingiu a criança.

Vilson explicou que o homem preso hoje, é considerado participe do crime, porque foi ele que, pilotava uma moto, levou o executor para cobrar um divida de um viciado em drogas, no Morro da Glória, na noite de domingo. O executor, que continua foragido, ao disparar contra seu devedor, uma bala perdida atingiu a menina, que participava de uma atividade de lazer, junto com os pais dela. O alvo dos disparos, ou seja, o viciado conseguiu fugir sem ser atigindo pelos tiros.

O delegado disse que na noite do tiroteio o participe foi capturado por traficantes rivais, enquanto o comparsa atirador conseguiu fugir. Hoje, policiais civis foram ao Beco do Chocolate apurar denúncia sobre a localização do participe, e o avistaram com as maos amarradas no alto do Morro da Gloria, sendo levado para ser morto por três traficantes rivais.

Ao observarem a aproximação dos policiais civis, o trio fugiu. Em seguida, os agentes libertaram o homem, considerado com participe do assainato da menina, e o conduziram para a 166 DP. Alem de ser indiciado como participe, por levar o executor para atirar no viciado, que conseguiu fugir, ele foi autuado também por homicidio doloso (quando ha intenção de matar), qualificado por motivo futil, porque os tiros eram destinados ao viciado por causa de uma divida de drogas.

A moto usada no crime foi apreendida pelos policiais civis.