Preso suspeito de fazer ‘cobrança’ para o tráfico

Matéria publicada em 7 de janeiro de 2022, 10:12 horas

Valença – Policiais militares prenderam, na quinta-feira (6), um homem de 39 anos, suspeito de envolvimento com o tráfico de entorpecentes em Valença. Ele seria encarregado de fazer “cobrança de quem tem dívidas com traficantes e de recolher o dinheiro” da quadrilha com reduto no bairro Santa Rosa II.

O suspeito foi localizado pelos agentes no mesmo bairro. Com o homem foram apreendidos 18 tiras de maconha e um celular.

Levado para a Delegacia de Valença, ele foi indiciado por tráfico de drogas e seu celular ficou apreendido. Foi constatado que o suspeito tem antecedentes criminais pelos crimes de tráfico de drogas, por posse ilegal de arma e lesão corporal leve.