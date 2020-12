Preso suspeito de gerenciar o tráfico no Nova Primavera

Matéria publicada em 4 de dezembro de 2020, 16:09 horas

Volta Redonda – Um homem foi preso nesta sexta-feira, dia 4, suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas, em Volta Redonda. A ação da Polícia Militar foi na Rua A, no bairro Nova Primavera.

Policiais militares que realizaram a prisão, disseram que o suspeito tinha uma missão específica dentro da organização criminosa, a qual integrava. Segundo os agentes, ele que gerenciava a maconha.

Os PMs deram a entender que para cada tipo de droga, como cocaína, por exemplo, havia um gerente responsabilizado pela distribuição e venda do entorpecente.

Foram apreendidos uma pistola calibre 9 milímetros, um carregador prolongado, 22 munições intactas calibre 9 milímetros, um revólver, seis munições de calibre 38, um tablete de maconha e três pedados grandes da mesma droga. Também foram encontrados com o suspeito, 14 tiras de maconha, várias etiquetas, três celulares, balança, rádios e carregadores, material para embalar drogas, dois coldres, três cadernos com a contabilidade do tráfico e R$ 110.

O suspeito e o material recolhido pelos PMs foram levados para a 93ª DP (Volta Redonda).