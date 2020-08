Preso suspeito de revender motocicletas roubadas em Três Rios

Matéria publicada em 26 de agosto de 2020, 10:02 horas

Três Rios – Um homem, de 34 anos, foi preso por policiais civis na terça-feira (25), suspeito de revender motocicletas com registros de furto e roubo, dentro de uma oficina de ferro-velho, localizada no bairro União.

Segundo os agentes, o nome do suspeito teria sido mencionado por pessoas flagradas circulando pelo município com motocicletas adulteradas. Durante inspeção dentro do estabelecimento, foram apreendidos: cinco motores de motocicletas roubadas.

De acordo com a polícia, a prisão fez parte da Operação Espoliador 3, deflagrada no mesmo dia, em todo o estado do Rio de Janeiro, onde resultou na prisão de 416 pessoas suspeitas dos crimes de roubo de cargas, latrocínio (roubo seguido de morte) e receptação, entre outros.