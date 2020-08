Preso suspeito de roubar comércio em Paraíba do Sul

Matéria publicada em 15 de agosto de 2020, 15:57 horas

Paraíba do Sul – Um homem, de 29 anos, foi preso por policiais militares do 38º Batalhão na noite de sexta-feira (14), suspeito de roubar um estabelecimento comercial em Paraíba do Sul. De acordo com a PM, um bar localizado no bairro Grama teria sido o alvo do suspeito. Além da prisão, materiais supostamente roubados pelo homem e um simulacro de pistola, foram apreendidos.

A PM afirma que o suspeito teria tentado fugir do flagrante utilizando um veículo alugado, modelo GM/Prisma, e abandonado o automóvel momentos depois, entrando em uma área de mata. Após cerco, o homem foi localizado. Três maços de cigarro, uma touca ninja e a quantia de R$351,00 em espécie foram encontrados com o suspeito durante revista. Um cartucho calibre 38, encontrado no interior do veículo, também foi apreendido.

Segundo a PM, ao ser perguntado sobre a participação de um segundo suspeito no crime, o homem teria confirmado a informação. Os agentes alegam que se dirigiram até o bairro Vila Isabel, em Três Rios, e lá, apreenderam o simulacro de pistola e detiveram o segundo suspeito. A dupla foi encaminhada para a 107ª DP (Paraíba do Sul). A PM afirma que o homem detido em flagrante foi autuado no artigo 157 do Código Penal, permanecendo preso, à disposição da Justiça. A testemunha foi ouvida e liberada.