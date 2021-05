Matéria publicada em 12 de maio de 2021, 15:41 horas

Volta Redonda e Barra Mansa – Policiais militares prenderam na terça-feira, dia 11, um homem suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas, em Volta Redonda. Ele foi flagrado quando, com uma enxada, fazia buracos no asfalto na Avenida Barão do Rio Branco, no Jardim Belmonte, na tentativa de impedir a circulação de viaturas da PM na localidade.

O suspeito foi levado para a 93ª DP (Volta Redonda). Nada de ilícito foi encontrado com ele, que foi indiciado por crime de dano ao patrimônio.

Outra ocorrência

Em Barra Mansa, um homem de 42 anos foi preso também na terça-feira, na Avenida Presidente Kennedy, na Vila Delgado, no bairro Ano Bom. Com ele foi apreendido um litro de éter, sete frascos de fermento em pó, ambos usados no preparo da cocaína, balança de precisão, 400 fraconetes vazios, um manual de como usar um fuzil, celular e folhas de caderno com anotações da contabilidade do tráfico.

O suspeito foi levado para a 90º DP (Barra Mansa), onde foi indiciado no crime de associação para o tráfico de drogas.