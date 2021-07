Preso suspeito de tráfico de drogas em Resende

Matéria publicada em 7 de julho de 2021, 09:17 horas

Resende – Um homem de 27 anos, foi preso pela Polícia Militar, na noite de terça-feira (6), em Resende, suspeito de tráfico. Durante a ação, na Rua Nossa Senhora do Rosário, no bairro Paraíso, 2700 pinos vazios, 365 pedras de crack, 08 pinos de cocaína, um pote de cocaína, dois sacos com pó branco, um balança de precisão, 05 munições calibre 38, um munição calibre 9mm e um aparelho celular, foram apreendidos. A ocorrência foi registrada na 89ª DP.

De acordo com a PM, um pino de cocaína foi encontrado em posse do homem, que apresentava atitude suspeita, durante patrulhamento. A PM afirma que ele também é suspeito de ser o responsável pela distribuição de drogas no bairro Paraíso. Ao ser questionado, o homem disse ser apenas usuário e relatou aos PMs que dentro de seu imóvel haveriam mais entorpecentes. Após buscas na residência, com autorização da mãe do suspeito, todo restante do material foi encontrado.

O homem foi conduzido para delegacia de Resende para medidas cabíveis. Na unidade, ele permanece preso por suspeita de tráfico, após ser autuado no Artigo 33 da Lei 11.343/2006 (Tráfico).