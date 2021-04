Preso suspeito de tráfico em Barra Mansa

Matéria publicada em 29 de abril de 2021, 13:22 horas

Barra Mansa – Um homem, de 28 anos, foi preso pela Polícia Militar nessa quarta-feira, 28, em Barra Mansa, suspeito de tráfico de drogas. Além da prisão, 20 trouxas de maconha, 54 pinos de cocaína e R$110,00 em espécie, foram apreendidos. O caso foi registrado na 90ª DP.

De acordo com PMs do 28º Batalhão, o flagrante aconteceu após denúncia de tráfico na Rua Eduardo Junqueira, próximo à linha férrea, no Centro. Cientes, os agentes cercaram o local e, em dado momento, segundo a ocorrência, avistaram o suspeito descartando uma sacola na beira da linha após o mesmo notar a presença dos agentes.

A PM afirma que a quantia em dinheiro foi encontrada no bolso do suspeito durante revista pessoal e que durante buscas, os entorpecentes apreendidos foram encontrados dentro da sacola dispensada pelo suspeito, momentos antes da abordagem. Após o flagrante, o homem foi conduzido para delegacia da cidade, para medidas cabíveis. Ele foi autuado no Artigo 33 da Lei 11.343 DE 2006 (Tráfico de Drogas), onde permanece preso.

Outro Caso

Um homem, de 23 anos, foi preso pela Polícia Militar nessa quarta-feira, dia 28, em Volta Redonda, após ser pego em flagrante em posse de uma granada de mão, 05 rádios transmissores e 06 bases para carregar rádio, dentro de um imóvel, na Rua Gandhi, no bairro Monte Castelo. A ocorrência foi registrada na 93ª DP.

Segundo PMs do 28º Batalhão, o flagrante foi possível após denúncia encaminhada ao Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública de Volta Redonda), sobre denúncia de tráfico de drogas. O suspeito e todo material foram encaminhados para delegacia de Volta Redonda.

O homem foi autuado nos Artigos 35 da Lei 11.343/06 (Associação ao Tráfico) e 16 da Lei 10.826/06 (Estatuto do Desarmamento), e permanece preso, à disposição da Justiça.