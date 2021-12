Preso suspeito de tráfico em Resende

Matéria publicada em 13 de dezembro de 2021, 11:11 horas

Resende – Um homem de 24 anos foi preso pela pela Polícia Militar na noite de ontem (12), em Resende, suspeito de tráfico. Durante a ação, 210 pinos de cocaína, 203 trouxinhas de maconha, um rádio transmissor, um celular e R$303,50 em espécie, foram apreendidos. A ocorrência foi registrada na 89ª DP.

Segundo PMs do 37º Batalhão, o flagrante aconteceu na Rua da Olaria, no bairro Baixada da Olaria, durante patrulhamento. Os agentes afirmam ter visto vários suspeitos vendendo drogas no endereço; um deles em posse de uma arma e outro com uma mochila e rádio transmissor.

Ainda segundo a PM, ao perceberem a aproximação dos agentes, os suspeitos fugiram. Um deles foi capturado e com ele, todo material encontrado. Após o flagrante, o suspeito e todo o material foram conduzidos para a 89ª DP. Ele foi autuado no art 33 da lei 11.343/06 (Tráfico de Drogas), permanecendo preso.