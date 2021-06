Preso suspeito de tráfico em Resende 

Matéria publicada em 22 de junho de 2021, 09:24 horas

Outros dois suspeitos, de 23 e 36 anos, foram detidos; dupla foi encaminhada para 89ª DP, ouvida e liberada

Resende – Um jovem de 21 anos, foi preso pela Polícia Militar na segunda-feira (21), em Resende, suspeito de tráfico de drogas. Durante a ação, 08 frascos de “cheirinho da loló”, 47 trouxinhas de maconha, 45 pinos de cocaína e 01 rádio transmissor, foram apreendidos. Todo material foi entregue na 89ª DP, local onde a ocorrência foi registrada.

Segundo PMs do 37º BPM, o flagrante foi possível após denúncia de tráfico, dando conta que o suspeito estaria na Rua Ouro Preto, no bairro Fazenda da Barra III, vendendo entorpecentes. Durante abordagem, o jovem e outros dois suspeitos – de 23 e 36 anos – foram revistados e com eles, todo material encontrado.

A PM afirma que o suspeito que foi preso portava uma mochila e que dentro do item haviam 08 frascos conhecido como “cheirinho da lolo”, 47 trouxinhas de maconha e 45 pinos de cocaína. Já com a dupla, que, segundo a PM, compraria entorpecentes no momento do flagrante, foram encontrados R$40,00.

Todos envolvidos foram encaminhados para 89ª DP. O suspeito foi autuado no Artigo 33 da Lei 11343/06 (Tráfico de Drogas) e permanece preso.