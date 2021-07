Preso suspeito de tráfico em Três Rios

Matéria publicada em 19 de julho de 2021, 09:12 horas

Três Rios – Policiais do 38º Batalhão prenderam, na manhã de domingo (18), em Três Rios, um homem, de 26 anos, suspeito de tráfico de drogas. Além da prisão, 25 pinos de cocaína, um celular e R$ 45,00 em espécie, foram apreendidos. O caso foi registrado na 108ª DP (Três Rios).

Segundo a PM, o flagrante aconteceu no Morro dos Caetanos, no bairro Vila Isabel, após denúncia. Os agentes afirmam que o suspeito, ao notar a presença da Polícia Militar no endereço, foi visto dispensando pelo caminho, os entorpecentes apreendidos.

Após abordagem, o homem e todo material foram encaminhados para delegacia para medidas cabíveis. O suspeito foi autuado no artigo 33 da Lei 11.343/06 (Tráfico de Drogas), e permanece à disposição da Justiça.