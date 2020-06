Preso suspeito de tráfico em Volta Redonda

Matéria publicada em 4 de junho de 2020, 12:28 horas

Volta Redonda – Um homem foi preso por policiais militares do 28º Batalhão nesta quinta-feira (04) na Rua Frei Henrique Soares, no bairro Jardim Cidade do Aço, em Volta Redonda, por suspeita de tráfico de drogas. Um rádio transmissor e 30 pinos de cocaína foram apreendidos.

De acordo com a ocorrência, a PM fazia patrulhamento na localidade e durante abordagem, nada de ilícito foi encontrado; porém, segundo os agentes, após revista em local próximo onde o rapaz estava, todo o material foi localizado. Foi dada voz de prisão, onde o suspeito foi conduzido para a 93ª DP (Volta Redonda), permanecendo preso.