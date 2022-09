Preso suspeito usar dinheiro de roubo para pagar dívida de drogas em Paraty

Matéria publicada em 9 de setembro de 2022, 11:59 horas

Paraty – Uma ação conjunta entre agentes da Polícia Civil da 167ª DP (Paraty) e da 2ª Companhia da PM, comandada pelo delegado titular Marcelo Russo, foi preso em flagrante, na quinta-feira, dia 8, um homem suspeito de roubo. Ele foi localizado no final da noite do mesmo dia, no bairro Carisco.

A prisão ocorreu por meio de um trabalho do setor de Inteligência da delegacia que analisou filmagens gravadas por câmera de segurança. O autor, segundo o delegado, praticou assalto a uma sorveteria localizada na Avenida Roberto Silveira, no Centro de Paraty.

Ainda de acordo com Russo foi apreendida a moto e capacete usados pelo homem no dia do roubo.

– Ele (autor) confessou que o dinheiro que roubou da sorveteria usou para pagar dívida de drogas que contraiu num ponto de venda de entorpecentes em Paraty – explicou o delegado.