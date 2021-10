Preso um dos suspeitos de agressão a casal de idosos

Matéria publicada em 31 de outubro de 2021, 10:09 horas

Três Rios – Em uma ação conjunta das policiais Civil e Militar, foi preso nesse sábado, dia 30, um homem, de 30 anos, suspeito de agredir um casal de idosos, para roubar. Ele e outros comparsas, que já foram identificados, invadiram a casa das vítimas, no dia 25 deste mês, localizada às margens da Estrada do Catete, Zona Rural de Paraíba do Sul.

O suspeito que foi localizado e detido em Werneck, também em Paraíba do Sul, confessou o crime, segundo os policiais do 38ª Batalhão da PM. Eles disseram ainda que os criminosos roubaram R$ 70, para comprar drogas. Na ocasião, o grupo levou também os documentos do casal.

Os idosos foram levados para o Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Três Rios, onde permanecem internados. O suspeito já era considerado foragido da Justiça e foi indiciado por tentativa de latrocínio.