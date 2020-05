Presos suspeitos de assaltar jogador de futebol em Paraíba do Sul

Três Rios – Dois homens foram presos na manhã desta terça-feira (19) durante uma ação conjunta das Polícias Civil e Militar em três Rios, por suspeita de envolvimento no assalto ao jogador de futebol Douglas Pedroso, de 30 anos, no final do mês de abril, em Paraíba do Sul. Douglas, que jogou no Voltaço, atualmente joga no Boavista, de Bacaxá, distrito de Saquarema.

De acordo com agentes da Polícia Civil, os suspeitos foram encontrados em casa, no bairro Cidade Nova. Durante revista no imóvel, 68 pinos e uma sacola com cerca de um quilo de cocaína, foram apreendidos. Após o flagrante, a dupla foi encaminhada para a delegacia de Paraíba do Sul. A operação intitulada ”Penalidade Máxima”, foi uma referência ao jogador vítima do assalto. Os suspeitos irão responder por roubo e por tráfico de drogas.