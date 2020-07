Presos suspeitos de homicídio em Três Rios

Matéria publicada em 2 de julho de 2020, 11:30 horas

Outras sete pessoas ficaram feridas; entre elas, uma criança de 4 anos, transferida em estado grave para o Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias

Três Rios – Dois homens, suspeitos no envolvimento no tiroteio que matou um jovem, de 20 anos, e feriu outras sete, entre elas uma menina, de 4 anos, foram presos na tarde de quarta-feira (1º) em Três Rios. Um deles foi encontrado na Ladeira das Palmeiras, onde o crime aconteceu. O segundo suspeito foi encontrado na casa da namorada, no bairro Cariri.

Segundo a Polícia Civil, celulares e CDs foram apreendidos com a dupla. O material será analisado nos próximos dias. Os agentes informaram ainda que os suspeitos foram reconhecidos pelas vítimas que estavam no hospital. Ainda de acordo com as autoridades, após realização de perícia no local, os agentes iniciaram as investigações e cumpriram quatro mandados de busca e apreensão — três em Três Rios e um em Paraíba do Sul, cidade vizinha —, além de dois mandados de prisão.

As sete vítimas foram levadas ao Hospital de Clínicas Nossa Senhora da Conceição. Duas foram atendidas e liberadas ainda na noite de terça-feira, segundo a assessoria da unidade médica. Quatro vítimas permanecem internadas. A criança foi transferida ainda na tarde de quarta para o Hospital Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.