Presos suspeitos de roubarem R$ 28 mil de empresa

Matéria publicada em 10 de dezembro de 2021, 17:30 horas

Paraíba do Sul – Policiais civis da 107ª DP (Paraíba do Sul), coordenados pela delegada titular Cláudia Nardy Abbud, em conjunto com agentes do 38º Batalhão da PM, prenderam um homem, de 49 anos, na quinta-feira (9), suspeito de roubo. Pela denúncia, ele, portando um revólver, invadiu no sábado (4), uma empresa localizada no bairro Barão de Angra, em Paraíba do Sul, e roubou R$ 28 mil.

Ele vestia uma capa de chuva e fugiu em uma moto. Também foi preso o afilhado dele, um jovem de 25 anos, funcionário da empresa alvo do assalto. Ele foi quem passou informações ao padrinho sobre o funcionamento da firma, inclusive qual seria o dia do pagamento dos empregados da empresa, segundo a Polícia Civil.

Os dois foram localizados e detidos em suas casas, na cidade vizinha de Três Rios. Em um dos imóveis foi preso, outro homem de 25 anos, irmão de um dos suspeitos, por porte ilegal de arma. No quarto dele foi encontrado um revólver.

Na outra residência foi apreendido R$ 1,3 mil e uma réplica de pistola. Os três foram levados para a Delegacia de Paraíba do Sul. A delegada disse que a investigação irá prosseguir até que todos os detalhes do crime sejam apurados.