PRF apoia Sest Senat em ação de combate ao Covid-19

Matéria publicada em 27 de março de 2020, 17:03 horas

Barra Mansa – Agentes da Polícia Rodoviária Federal se uniram à equipe de saúde do Sest Senat da região em uma ação de combate à proliferação do Covid-19. As atividades aconteceram na manhã desta sexta-feira, 27, no km 267 da Dutra, próximo ao bairro Vila Principal, em Barra Mansa.

Segundo a PRF, vários caminhoneiros que passavam pelo trecho receberam orientações sobre higienização correta das mãos, além de informações necessárias sobre como evitar a contaminação do novo coronavírus.

As orientações, segundo a PRF, foram teóricas e práticas. Durante as atividades, uma pia foi utilizada – sob monitoramento – para a higienização das mãos dos usuários. Além das orientações, os motoristas receberam kits contendo máscaras e luvas de proteção, além de um lanche.

Todos os caminhoneiros tiveram a temperatura verificada com a ajuda de termômetros digitais, evitando assim, contato físico com os agentes e profissionais da saúde que lá estavam. O objetivo desta ação, segundo a PRF, foi garantir a livre circulação de cargas sob o cenário de pandemia provocada pelo Covid-19. Na próxima semana outra ação como esta será realizada em outro ponto da Rodovia Presidente Dutra.