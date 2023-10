PRF apreende 10kg de haxixe na Rio-Santos, em Paraty

Paraty – Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam, na noite de terça-feira (17), 10kg de haxixe e mais de R$ 9 mil em espécie.

Os entorpecentes e o dinheiro estavam em um automóvel, abordado pelos policiais durante fiscalização no Km 534 da Rio-Santos (BR-101).

Segundo a PRF, enquanto os agentes verificavam os equipamentos obrigatórios do veículo, viram um esconderijo atrás do banco do passageiro.

Lá, foram encontrados 13 tabletes de haxixe e mais de R$ 9 mil. O condutor, de 54 anos, e duas passageiras foram detidos e conduzidos à 167ª Delegacia de Polícia (Paraty), onde o caso foi registrado.