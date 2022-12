PRF apreende 12 mil chinelos com indícios de falsificação - Diário do Vale

Matéria publicada em 10 de dezembro de 2022, 14:43 horas

Três Rios – Agentes da Operação Foco apreenderam na manhã deste sábado (10) mais de 12 mil pares de chinelos com indícios de falsificação no Posto Fiscal de Comendador Levy Gasparian, na BR-040. O material saiu de Juazeiro do Norte, no Ceará e tinha como destino final a cidade de São Paulo.

De acordo com os agentes, o motorista estava em um caminhão baú e passou pela lateral do posto fiscal, para que não fosse abordado. O veículo foi interceptado e encaminhado para fiscalização.

Durante a verificação no baú do caminhão, foram encontrados os chinelos de várias marcas que estavam em sacolas.

A ocorrência foi encaminhada para a delegacia de Três Rios.

Quem potencializa a venda de produtos piratas pode responder por crimes contra a relação de consumo, fraude no comércio e sonegação fiscal.

Além disso, a comercialização desse tipo de material gera concorrência desleal com empresas que seguem corretamente o que diz a legislação.

Foco total na fiscalização

Por conta das festividades de fim de ano a entrada de produtos ilegais aumentam em todo o estado.

A Operação Foco está intensificando suas ações no mês de dezembro para combater a evasão de ativos e combater ilícitos criminais.

“Nossos agentes atuam dia e noite nas rodovias estaduais e federais. Somos um braço forte atuando de forma integrada com a Secretaria de Fazenda e outros órgãos importantes”, frisa o coronel PM Eduardo Vaz Castelano, subsecretário especial de Controle de Divisas.

Ligada a Casa Civil do Estado do Rio, a Subsecretaria Especial de Controle de Divisas trabalha de forma integrada com a Secretaria de Fazenda. Seu objetivo é combater a evasão de ativos e realizar ações educativas.

São cinco postos fixos que ficam em Itatiaia, Comendador Levy Gasparian, Itaperuna, Campos dos Goytacazes e Angra dos Reis. Equipes da Coordenação de Inteligência trabalha com ações volantes na Capital e Região Metropolitana.